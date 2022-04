Wysłała partnerowi zdjęcie swoich nieogolonych nóg. Nie na taką reakcję liczyła

"Kochanie, zobacz, jakie owłosione są moje nogi. Nie goliłam się chyba od świąt Bożego Narodzenia" – napisała do chłopaka tiktokerka pod wysłanym wcześniej zdjęciem. "Tak, zauważyłem. Powinnaś coś z tym zrobić. Swoją drogą to dość obrzydliwe" – odparł bez ogródek. "To nie żadna poważna sprawa, to tylko włosy na nogach. Niedługo to zrobię, a do tej pory zapuszczałam warstwę ocieplającą na zimę" – próbowała zażartować. "Powinnaś się wstydzić. To bardzo niehigieniczne dla kobiety, a poza tym też odpychające dla faceta" – stwierdził. Dziewczyna była w prawdziwym szoku: "Teraz sobie chyba żartujesz. Nie możesz mówić poważnie". Spotkała się z jasną odpowiedzią: "Tak, odezwij się do mnie, jak ogolisz nogi".