Wysmaruj tym chromowany zlew. Zapomnisz o zaciekach

Zlewozmywak to jeden z najważniejszych sprzętów w każdej kuchni. Służy do mycia naczyń oraz wstępnej obróbki produktów spożywczych. Dlatego ważne jest, aby był zawsze czysty. Jeśli będzie konserwowany w odpowiedni sposób, posłuży domownikom przez długie lata. Mycie chromowanego zlewu nie jest jednak prostą sprawą. Wszelkie zanieczyszczenia i zacieki są widoczne na nim gołym okiem. Co zrobić, aby zawsze lśnił czystością?