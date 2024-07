Wyśpisz się podczas upału. Wystarczy kilka małych zmian

Zdaniem ekspertów temperatura w sypialni nie powinna przekraczać 18 stopni Celsjusza. W trakcie upalnych dni, mury mieszkań nagrzewają się do tego stopnia, że temperatura wewnątrz osiąga ponad 20 stopni, co znacznie utrudnia zasypianie. Jak ułatwić sobie ten proces? Poznaj kilka sprawdzonych sposobów.

James Leinhardt jest doświadczonym specjalistą zajmującym się leczeniem postury snu. Pracuje zarówno z osobami zdrowymi, jak i pacjentami po wypadkach czy z poważnymi wadami postawy. Ekspert radzi, aby w trakcie upału zasypiać na boku . W ten sposób poprawiamy cyrkulację powietrza, co pozwala na szybsze odprowadzanie ciepła. Ta pozycja znacznie ułatwi ci zaśnięcie.

Jak jeszcze ułatwić sobie zasypianie podczas upałów? Na pół godziny przed snem warto otworzyć wszystkie okna w sypialni, aby dokładnie wywietrzyć pomieszczenie. Jedno z nich powinno zostać uchylone na czas snu. Nie zapominaj również o regularnym nawilżaniu powietrza — w tym celu przyda ci się nawilżacz powietrza. Najlepszy będzie ten z zimną mgiełką. Dostaniesz go w każdym sklepie AGD. W zależności od modelu wydasz od 70 do nawet 300 złotych.

Po upalnym dniu krótki i chłodny prysznic na chwilę przed snem może znacząco pomóc. Zacznij od letniej wody, a następnie stopniowo obniżaj jej temperaturę, by ochłodzić ciało. Nie zapomnij też o wymianie kołdry. Zamień ją na lekki koc lub cienką poszewkę.

Na godzinę przed planowanym zaśnięciem wypij ciepłą herbatę z melisy, lawendy lub mięty. W przypadku przedłużających się problemów z zaśnięciem wspomóż się melatoniną. To organiczny składnik chemiczny naturalnie wytwarzany przez organizm. Stosowany regularnie ułatwia zasypianie i reguluje rytm dobowy. Opakowanie kosztuje od 15 do 30 złotych. Zażyj ją nie później, niż godzinę przed planowanym zaśnięciem.

