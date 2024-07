Wystąpiła w pierwszej edycji "Big Brothera". Dziś stroni od show-biznesu

Choć być może trudno w to uwierzyć, ale od zakończenia pierwszej polskiej edycji programu "Big Brother" minęły ponad 23 lata. W domu Wielkiego Brata zamieszkali wtedy m.in. Klaudiusz Ševković, Manuela Michalak czy Piotr Gulczyński i do dziś wielu widzów uważa, że była to najlepsza edycja wspomnianego programu.

W reality show wystąpiła też 34-letnia wtedy Małgorzata Maier. Choć finalnie kobieta zajęła trzecie miejsce, po zakończeniu programu rozwijała karierę telewizyjną. Nie ukrywała jednak, że po latach nieco żałuje decyzji o wzięciu udziału w show.

Maier gorzko o programie

Po zakończeniu "Big Brothera" Małgorzata Maier musiała zmierzyć się z nową rzeczywistością. Choć przez pewien czas występowała w telewizji, prowadząc m.in. program "Kto Was tak urządził?", nie ukrywała, że zaczęła żałować swojego udziału w show.

- Żałuję, że poszłam do "Big Brothera", bo wiodłam naprawdę super życie, a po programie odwróciło się do góry nogami i stanęło na głowie. Nie mogliśmy wrócić do dotychczasowej pracy. Nie dlatego, że nam sodówka uderzyła do głowy, tylko dlatego, że gdziekolwiek się nie pokazaliśmy, zbierało się zbiegowisko i nie dało się normalnie pracować - mówiła w rozmowie z Onetem.

Oprócz trudności związanych z powrotem do normalnej pracy Maier musiała zmagać się również z nieustanną obecnością tłumów fanów pod jej domem na Śląsku.

- Udawałam, że mnie nie ma w domu. Gdy włączyłam telewizor, krzyczeli: "Wiemy, że tam jesteś". Kopali w drzwi, bo chcieli, żebym wyszła do nich - wyznała.

Nowe zajęcie Małgorzaty Maier

W pewnym momencie Maier zdecydowała o dość radykalnym odcięciu się od show-biznesu, a dziś zajmuje się m.in. tworzeniem ceramiki, projektowaniem i szyciem odzieży oraz odrestaurowywaniem starych mebli, co - jak wyznała w rozmowie z Wirtualną Polską - jest zgodne z jej wykształceniem plastycznym.

Kobieta aktywnie prowadzi konto w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzieli się efektami swojej pracy. Oprócz tego prowadzi internetowy sklep, gdzie można zakupić jej dzieła.

