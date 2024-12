Wystąpiła w sylwestrowym spocie. Jej look to prawdziwa petarda

Na scenie wystąpi cała plejada gwiazd, która zadba o sceniczne show. Tegoroczny skład to m.in.: Lanberry, Andrzej Piaseczny, Michał Szpak, Afromental, Natasza Urbańska, Sara James, Feel, Wilki, Jacek Stachursky, Sarsa, Kamil Bednarek, Staszek Karpiel-Bułecka, Filip Lato, Wersow czy Blanka.

Zanim zacznie się sylwestrowe szaleństwo, musiał pojawić się spot promujący wydarzenie. Podczas nagrań artyści brylowali w mieniących i szykownych kreacjach. Nasz wzrok przykuł look Blanki, która postanowiła pozostać wierna swojemu oryginalnemu stylowi.

Wokalista nie skusiła się na częsty w Sylwestra i w karnawale błyszczący outfit, w jej stylizacji dominowały za to wyraźne "futrzaste" akcenty. Nasza reprezentantka na ubiegłorocznej Eurowizji w ostatnim czasie polubiła się z nimi - można powiedzieć, że stały się jej znakiem rozpoznawczym. Dlatego również w sylwestrowej stylizacji nie mogło ich zabraknąć.

Lansuje odważny trend. Majtki na wierzchu to nie przypadek

Całość dopełniło białe futro o kroju crop, które perfekcyjnie wpisało się w styl "old money". Warto dodać, że takie futerka obecnie podbijają modowe trendy i są numerem jeden wśród zimowych okryć. "Wisienką na torcie" okazały się buty. Piosenkarka wybrała dość nietypowy model, który wcześniej nie pojawił się u nikogo innego. Jasne kozaki ze szpiczastym noskiem zdobiły futrzane elementy. Czyżby był to nowy hit zimy?

