Wystarczą odpowiednie majtki. Ukryją boczki i brzuszek

Talia, biodra i brzuch to miejsca, gdzie łatwo odkłada się tanka tłuszczowa, co staje się szczególnie widoczne z wiekiem oraz wtedy, kiedy ciało traci naturalną jędrność. Sięgająca talii bielizna nie będzie się widocznie wpijała, ale należy pamiętać o tym, aby rozsądnie dobrać ją do noszonych przez nas ubrań. Zdecydowanie nie nadaje się pod spodnie i spódnice z niskim stanem.

Efekt odznaczających się na biodrach pasków majtek można zniwelować za pomocą bielizny na kilka sposobów. Prosta metoda to bielizna bezszwowa z ciętej laserowo tkaniny, która wyjątkowo gładko spoczywa na skórze, ale czasem traci elastyczność i często nie jest wykonana z bawełny. Sposób najbardziej efektowny to bielizna modelująca o dopasowanym kroju spodenek sięgających talii, która dodatkowo wysmukli i wygładzi sylwetkę. Z kolei najbardziej przystępne na co dzień rozwiązanie to wybór majtek z wyższym stanem i bardziej zabudowane na pośladkach, które pomogą zatuszować wydatne boczki i nie będą widoczne pod ubraniem.