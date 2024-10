Wystarczy drobna zmiana. Problem "truskawkowych nóg" zniknie

Truskawkowe nogi to nic innego jak podrażnienia skórne, które pojawiają się po goleniu. Dla wielu kobiet są powodem frustracji związanej z nieestetycznym wyglądem.

Warto jednak zauważyć, że krostki "wyskakują" najczęściej po użyciu depilatora, maszynki jednorazowej czy nawet wosku. Dlatego może warto zrezygnować z tych metod golenia? Jedna z instagramerek promujących ruch zero waste zaproponowała inne rozwiązanie, które uwolniło ją od problemu truskawkowych nóg.

Kasia prowadzi profil o nazwie zielona_sroka i ostatnio udostępniła na nim filmik, w którym poleciła maszynki wielorazowe. Nowoczesna "obudowa", a w środku żyletka, którą trzeba wymieniać raz na jakiś czas. Taką maszynkę należy rozkręcić i osuszyć po każdorazowym użyciu, ale oprócz tego ma same plusy. Kasia zapewnia, że gdy tylko nabierze się wprawy, jakiekolwiek podrażnienia nie wchodzą w grę.

"Wielorazowe maszynki – używanie ich jest dość proste, chociaż wymaga pewnej wprawy. (...) Możesz się martwić o zacięcia i podrażnienia, zwłaszcza jeśli dopiero zaczynasz. U mnie ta maszynka rozwiązała problem truskawkowych nóg. A miałam problem z tym praktycznie od zawsze, do tego zapalenia i wrastające włoski" – pisze instagramerka, której profil obserwuje ponad 30 tys. osób.

"Na początku inwestycja w maszynkę może być wyższa niż w przypadku jednorazowych. Ale to zakup raz na całe życie. W sumie, wielorazowe maszynki to świetny wybór dla osób, które cenią sobie jakość" – dodała w poście.

