Wystarczy łyżeczka na tydzień. Storczyk pokaże, na co go stać

Storczyki to jedne z najpiękniejszych roślin doniczkowych, które możemy spotkać w domach Polaków. Ich pielęgnacja, choć nie jest aż tak wymagająca, może być jeszcze łatwiejsza dzięki wykorzystaniu domowych odżywek. Naturalne rozwiązania pielęgnacyjne są nie tylko tańsze od sklepowych nawozów, ale i bardziej ekologiczne.

Do stworzenia odżywki potrzebujemy jedynie litra przegotowanej wody i łyżeczkę soli Epsom . Po wymieszaniu tych produktów otrzymamy odżywkę, którą roślinę należy podlewać raz w tygodniu. Dzięki niej będzie bujnie kwitła. Sól Epsom zawiera bowiem siarczanu magnezu, który pomaga wytwarzać chlorofil i wzmacnia odporność rośliny.

Czerwona cebula , którą zwykle wykorzystujemy w kuchni, także może stać się lekarstwem dla storczyków. To dzięki temu, że jest bogata w wapń, magnez, potas oraz antyoksydanty. Aby przygotować odżywkę, jedną dużą cebulę należy zalać gorącą wodą w szczelnie zamykanym pojemniku. Po trzech dniach odstawienia w chłodne i zacienione miejsce, powstały płyn przecedzić przez gazę. Storczyki podlewane tą miksturą raz w tygodniu szybko pokażą efekty - liście staną się bujne i mięsiste.

