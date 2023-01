Wystartowała z biznesem w niepewnych czasach. Jej biżuteria podbija serca kobiet

Na pewno są to osoby, które mają dość jasno sprecyzowany gust i są świadome siebie. Tego, co lubią i co do nich pasuje. Poznałam sporo z nich: to są świetne, mądre, piękne kobiety. Uwielbiam je! Podoba mi się to, że każda z nich jest inna, ale każda jest jakaś. Dzięki temu zapamiętuję je. Chciałabym właśnie do takich kobiet docierać. Ze względu na ceny moimi klientkami są głównie kobiety, które na siebie zarabiają i mają sprecyzowany styl.