Wysyp łyżkę kawy na papier toaletowy i zostaw przy oknie. Oto hit

Cynamon zawiera związek odstraszający komary

Cynamon zawiera eugenol, związek chemiczny drażniący dla owadów. Można go również wykorzystać w triku z papierem toaletowym albo po prostu rozsypać na parapecie. Skuteczny będzie też w formie sprayu – wystarczy rozpuścić łyżkę przyprawy w szklance wody, a następnie przelać do butelki z atomizerem. Taką mieszanką spryskujemy ramy okienne, aby zniechęcić do siebie komary.