Cytryna nie tylko na przeziębienie. Nie każdy wie, że odstrasza też komary

Niektórzy radzą także, by nasmarować się przed pójściem spać kawałkami owoców, tak, by zapach unosił się bezpośrednio od naszego ciała. Wystarczy rozprowadzić go np. w zgięciach łokcia, pod kolanami i na szyi. Komary nie powinny się zbliżyć, a my będziemy mogli w spokoju przespać całą noc.