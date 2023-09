Wysyp szybkich ślubów w Polsce. Oto powód

Joanna Światła wskazuje, że osoby, które zawsze marzyły o wystawnej ceremonii, mogą poczuć stratę, decydując się na skromniejszy ślub. Muszą jednak zadać sobie pytanie, czy rezygnacja z hucznego wesela lub odłożenie go w czasie to poświęcenie, na które są gotowi. - Na to już musi sobie odpowiedzieć każda z osób, której ten ślub dotyczy, a następnie omówić to jako para - co tracimy, co możemy zyskać, jak nam z tym i do jakiej decyzji nas to prowadzi - dodaje.