Nie śpię, bo spłacam kredyt. Polacy boją się, że stracą swoje mieszkania

Problem polega na tym, że jeśli ludzie się teraz nadmiernie uspokoją, to nie będą mieli motywacji, by stworzyć jakiś plan zabezpieczający na przyszłość. A co się stanie, jeśli zapewnienia, że wszystko będzie dobrze, to tylko czcze obietnice, a recesja się pogłębi? Politycy zazwyczaj dobrze czytają emocje ludzi, ale nie podpowiadają rozwiązań. Ja bym wolał, żeby otwarcie mówili, na co ludzie się mają przygotować, jakie są możliwe scenariusze, nawet te najczarniejsze. Ale my – ludzie - nie za bardzo chcemy tego słuchać. Badania pokazują, że ludzie bardziej ufają ekspertom, którzy mówią to, co ludzie chcą usłyszeć. Nawet jeśli mają poczucie, że to nie jest prawda.