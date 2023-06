Wyszła na scenę w Opolu. Nie miała sukienki

Denim total look powraca

Zaczynał jako ubranie robocze, następnie trafił na alternatywną scenę muzyczną, a dzisiaj to kwintesencją miejskiego stylu. Choć długo nie chcieliśmy w to wierzyć, moda na jeans wróciła do łask. Ten materiał na razie nie zamierza wychodzić z mody. Wręcz przeciwnie - jest go jeszcze więcej!