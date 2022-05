Wyszły szczegóły rozwodu Królikowskiego i Opozdy. Tego nikt się nie spodziewał

To zmieniło się po kilku miesiącach, gdy do mediów znów wyciekły ich wspólne zdjęcia. W lipcu 2021 roku okazało się też, że Królikowski i Opozda przygotowują się do ślubu, a niedługo później - że kobieta jest w ciąży. Pobrali się w sierpniu 2021 roku. 22 lutego 2022 roku, już po doniesieniach o nowej partnerce Królikowskiego, Opozda urodziła ich syna Vicenta.