Wytykali mu nieodpowiedzialność. "To było dla mnie bardzo przykre"

Robert Kudelski jest aktorem teatralnym i telewizyjnym. Największą popularność zdobył dzięki produkcji TVN. W serialu "Na Wspólnej" występuje od ponad 20 lat, lecz wcześniej można było go zobaczyć m.in. w "Złotopolskich" czy "Na dobre i na złe".

W 2019 roku, kiedy waga wskazała 107 kilogramów, Kudelski zrozumiał, że musi zadbać o swoje życie. Artysta postanowił zmienić nawyki żywieniowe i zwiększyć aktywność fizyczną. Problemy z otyłością pojawiły się u niego po poważnym zabiegu. Kudelski był w szpitalu leczony sterydami, a to spowodowało, że w kilka tygodni przytył 20 kilogramów.

"Tak się zaniedbał". Znana aktorka upokorzyła go na planie

Ze względu na szufladkowanie osób z otyłością, aktor zdecydował się wziąć udział w kampanii "Porozmawiajmy szczerze o otyłości". Swoją postawą Kudelski chce zaapelować do wszystkich o empatię oraz bycie milszym i bardziej wyrozumiałym do osób, które zmagają się z chorobą otyłościową.

