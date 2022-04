Wzburzona Anna Samusionek zwraca się do papieża Franciszka. "Nie czuję się winna wojny w Ukrainie"

Papież Franciszek twierdzi, że każdy z nas jest winny wojnie w Ukranie

"Trzeba płakać na grobach. Szanuję to, ponieważ mamy tu do czynienia z problemem politycznym. Kiedy obchodzono rocznicę lądowania w Normandii, szefowie rządów zebrali się, aby ją upamiętnić. Ale nie pamiętam, żeby ktoś mówił o 30 tysiącach młodych ludzi pozostawionych na plażach. Młodość się nie liczy. To daje mi do myślenia. Jestem zasmucony. Nie uczymy się. Niech Pan zmiłuje się nad nami, nad każdym z nas. Wszyscy jesteśmy winni" – mówił papież Franciszek.