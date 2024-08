Nie każdy wie, że jest Polką. Odwiedza babcię w łódzkim bloku

Kasia Smutniak rozpoczęła karierę w modelingu już w wieku 15 lat. Dwa lata później przeprowadziła się do Włoch. Szybko zaczęła być nazywana "młodszą siostrą Moniki Bellucci". Od tamtej pory nieustannie pojawia się na okładkach międzynarodowych czasopism i w produkcjach filmowych. Mimo to wciąż pamięta czasy dorastania w Polsce i mieszkanie babci w łódzkim bloku, co wspominała w jednym z wywiadów.