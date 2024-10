Wzięła tajemniczy ślub. "Nie było pana młodego"

W 2023 roku Ada Rusowicz pożegnała także ojca. Wojciech Korda w ciągu ośmiu lat przeszedł sześć udarów. Był sparaliżowany, przykuty do łóżka i podłączony do respiratora. Rusowicz nie pojawiła się na pogrzebie ojca, który spoczął razem z jej mamą. Zamówiła jednak żałobny wieniec z napisem: "Mamo, tato kocham. Córka Ania".

- Było mnóstwo momentów w życiu, kiedy wydawało mi się, że nie dam rady, ale to naturalna kolej życia. Walka osłabia siły, a my nie jesteśmy nieśmiertelni. Mądry wojownik wie, kiedy trzeba odpocząć, wycofać się - powiedziała Anna Rusowicz.

