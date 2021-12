Wzięli ślub. Dzieli ich 46 lat różnicy

"Zapisałam się do grupy ateistów i tam zaczęłam pisać z innym internautą, Mohamedem. Zaimponował mi intelektem, a kiedy zaczął wysyłać mi swoje zdjęcia, to myślałam tylko: 'jaki on jest boski'. Szybko zdałam sobie sprawę, że jest bardzo młody, więc nie spodziewałam się, że cokolwiek z naszej relacji mogłoby wyniknąć. Poza tym on był od 10 lat żonaty. W separacji, ale jednak. Kiedy zaczął nazywać mnie swoim kochaniem, powiedziałam, żeby przestał. Szybko jednak zdałam sobie sprawę, że się zakochałam" - wspomina 82-latka.