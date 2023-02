Wzięli ślub po trzech miesiącach. Tak dziś mówi o eks

- Czyszczę energię i jak to się mówi: wybaczam, ale nie zapominam. To jest bardzo zdrowe wybaczyć, ale trzeba pamiętać, po to, żeby nie wchodzić ponownie w te same historie. Jest kilka nazwisk, o których opowiadam, które nie zachowały się wobec mnie, jak należy. Może to być nieprzyjemne dla nich, ale trudno, zawsze ponosi się konsekwencje, tego, co robimy - podsumowała.