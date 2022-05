Xavier Wiśniewski podjął poważną decyzję. "Wygadała się" jego mama Mandaryna

- Xavier już z nami nie mieszka, mieszka z Werandą (Weroniką Fabijańską, siostrą Sebastiana Fabijańskiego - przyp. red.). I trochę się zastanawiałam nad tym, jak to będzie. Natomiast fajne jest dla mnie to, zyskałam kolejną osobę, którą po prostu uwielbiam, a nie straciłam syna. To jest dla mnie fajne. Często się widzimy, razem pracujemy, razem jeździmy na koncerty, razem się bawimy i spędzamy mnóstwo czasu, nawet tego wolnego, gdzie moglibyśmy od siebie odpocząć, to lubimy chociażby wspólnie grać w różne gry w domu, więc się tak często spotykamy - mówiła Mandaryna.