"Xena: Wojownicza księżniczka" - jak dzisiaj wygląda aktorka? Lucy Lawless ma 52 lata

"Xena: wojownicza księżniczka"

Księżniczka Xena, wysoka i dobrze zbudowana brunetka w zbroi, uwielbiała walczyć. Serialowa bohaterka traktowała świat, jak pole nieustannej walki. Tak było do czasu gdy poznała dziewczynę o imieniu Gabrielle. Znajomość ta zmieniła jej postrzeganie życia. Kobiety zaprzyjaźniły się i razem podróżowały, a przy tym przeżywały liczne i niezwykłe przygody.

Widzowie do dziś z sentymentem wspominają wojowniczą księżniczkę. Jak teraz wygląda aktorka, którą wielu z nas kojarzy z dzieciństwa?

Lucy Lawless prywatnie

Lucy Lawless nie zrobiła wielkiej kariery jako aktorka, ale obecnie można ją ponownie oglądać na ekranie. Wszystko to za sprawą australijskiej produkcji "My Life is Murder", który jednak nie jest emitowany w Polsce.