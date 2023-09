Z kamienicy zrobił pałac. Oto jak mieszkają w Paryżu

Grzegorz Krychowiak to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich piłkarzy. Niedawno jednak przyznał, że kończy przygodę z reprezentacją Polski. 33-latek to nie tylko sportowiec, ale także pasjonat mody i designu. Pasje dzieli z żoną, Celią Jaunat. Ich apartament to doskonały przykład stylowego życia.