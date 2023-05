Z pierwszą żoną Englert spędził 33 lata. Dziś kobieta jest w ośrodku

Jan Englert i Barbara Sołtysik, czyli jak to wszystko się zaczęło?

On marzył o karierze komentatora sportowego. Ona była uczennicą szkoły baletowej, która nie do końca wierzyła w swój talent. W latach 60. postanowili zdawać do warszawskiej szkoły teatralnej, gdzie dostali się bez najmniejszych problemów. To właśnie tam Jan Englert i Barbara Sołtysik się poznali.