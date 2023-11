Za co naprawdę obrywa Chorosińska? "Stała się symbolem hipokryzji" [OPINIA]

Kilka lat wcześniej wraz z mężem (do romansu przyznał się także Michał Chorosiński) wzięła udział w kampanii społecznej "Wierność jest sexy", tym samym przypominając o zdradzie i prowokując kolejne publikacje na ten temat. Inicjatorzy akcji deklarowali, że działają w kontrze do medialnych doniesień o kolejnych zdradach osób publicznych, jednocześnie zapraszając zdradzających do współpracy. Trudno się dziwić, że wiele osób dostrzegło w pomyśle - mówiąc delikatnie - co najmniej nieścisłości, a Chorosińska - wcześniej jedna z wielu aktorek serialowych - po raz kolejny zyskała medialną przestrzeń. W rozmowie z Marzeną Rogalska w "Pytaniu na śniadanie" mówiła: