Zabezpiecz sprzęt. Bez wymówek

Zabezpieczanie sprzętu elektronicznego to z pewnością dla wielu osób must, dlatego przed zakupem case’a na telefon często nie ma wymówek. Jednak czy równie protekcjonalnie podchodzimy do seksu i ochrony naszego zdrowia? Szukanie wymówek i rezygnowanie z prezerwatywy to decyzje, które mogą skończyć się czymś znacznie poważniejszym niż stłuczona szybka. Przypomina o tym Durex, który w kolejnej odsłonie kampanii "Bez wymówek" zachęca do sięgania po gumki, a tym samym, do ochrony przed infekcjami przenoszonym drogą płciową.