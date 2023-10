Zabrał głos w sprawie śmierci Olszewskiego. Był szczery

- Czarek na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako uśmiechnięty zgrywus. Totalnie wyzwolony, podążający własnymi ścieżkami. Stawiał wszystko na jedną kartę - powiedział Robert Kochanek w rozmowie z ShowNews.pl i dodał: - Przykre jest to, że już nie zatańczymy na tym świecie na jednym parkiecie…- podkreślił Kochanek, nie kryjąc żalu.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!