Zabrała męża do Finlandii. Ubrała się w "futrzaka"

Kevin Mglej skończył właśnie 28 lat. Z tej okazji jego 19-letnia żona Roksana Węgiel zabrała go do Finlandii. Zimowe szaleństwo pary trwa w najlepsze. Piosenkarka pochwaliła się na Instagramie stylizacją z futrzaną kurteczką w roli głównej. Trzeba przyznać, że miała rewelacyjny pomysł na ten look.