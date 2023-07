Zabrała syna na premierę. Anna Kalczyńska i Jan w niemal identycznych stylizacjach

Anna Kalczyńska i jej syn w łudząco podobnych stylizacjach

Anna Kalczyńska rzadko bywa na imprezach i premierach filmowych. Tym razem zrobiła wyjątek, a do tego zabrała ze sobą męża Macieja Maciejowskiego i syna Jana. Cała trójka chętnie pozowała do zdjęć i to nawet na ściance. Dzięki temu mogliśmy zobaczyć, że dziennikarka i jej syn ubrali się w niemal identyczne stroje.