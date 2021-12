Zabrali córkę na sanki. Zabawa z mamą i tatą znacząco się od siebie różniła

Internauci mają mieszane uczucia

Filmik, pokazujący przejażdżkę sankami w wersji mamy i taty, zyskał na TikToku ogromną popularność. Do tej pory obejrzało go ponad 15 tys. osób, a nawet polscy użytkownicy aplikacji zdecydowali się na jego skomentowanie. Nagranie rozbawiło wielu internautów, jednak inni uznali, że dziewczynka jest zdecydowanie za mała na taką zabawę. "Też jestem ojcem, ale takie akcje od półtora roku wzwyż", "Jak widać dzidziuś bardziej zadowolony, jak sobie spokojnie z mamą jechał", "Naprawdę myślałam, że będzie się śmiać lub chociaż uśmiechać od ucha do ucha, a nie będzie miała traumę", "Mój tata to by mnie popchnął, żebym sama się sturlała" – pisali w sekcji komentarzy pod filmikiem.