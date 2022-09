Zachęcała do dzielenia się dobrymi wiadomościami. Internautka wytknęła jej jedną rzecz

Małgorzata Ostrowska-Królikowska, pomimo wielu zmartwień związanych głównie z sytuacją jej syna Antoniego, stara się podchodzić do życia pozytywnie. Ostatnio na Instagramie pisała o Dniu Dobrych Wiadomości i zachęcała do dzielenia się radosnymi informacjami. Niestety zrobiła to w niefortunnym momencie. Internautka szybko zwróciła jej uwagę. Aktorka zareagowała.