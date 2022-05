Zachowanie męża ją zaskoczyło. "Ślub odwołany!"

Newhamilton opublikowała wideo z dopiero co poślubionym ukochanym. Po pierwszym tańcu para podeszła do ogromnego tortu weselnego, żeby zgodnie z tradycją zjeść wspólnie pierwszy kęs. Niespodziewanie mężczyzna złapał w rękę spory kawałek ciasta i wcisnął go do ust kobiety. Chloe broniła się przed tym, jak tylko mogła. Upadła na podłogę, ale mąż wtarł tort w jej twarz.