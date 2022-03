Zachwycająca Małgorzata Socha. Pokazała zdjęcie w sukni ślubnej

Instagramowy profil Małgorzaty Sochy obserwuje już ponad milion osób. Aktorka wykorzystuje to medium społecznościowe po części po to, by promować swoje projekty zawodowe. Jednym z nich jest bez wątpienia serial "Przyjaciółki", który 3 marca powrócił na antenę Polsatu. Małgorzata Socha odgrywa w nim rolę Ingi Gruszewskiej, która w najnowszych odcinkach szykuje się kolejny raz do zamążpójścia. Stąd zdjęcie na Instagramie w sukni ślubnej.