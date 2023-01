Zaćmiłaby samo Słońce. Paris Hilton bliżej luksusu czy tandety?

Im dalej w las, tym gorzej. Każdy z elementów stylizacji dołączał do "limonkowej rodziny", a tym samym sprawiał, że intensywność barwy, która miała być atutem stylizacji - stawała się jej defektem. Co za dużo, to niezdrowo. Ale tej maksymy chyba jeszcze nie słyszała Paris Hilton.