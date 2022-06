Zaczęli pisać na ziemi jedynki. Znaczenie jest przerażające

Wojna w Ukrainie trwa już od przeszło 100 dni i nic nie wskazuje na to, by miała wkrótce dobiec końca. W ostatnich dniach rosyjskie wojsko ponownie ostrzelało Charków i miejscowości w obwodzie charkowskim. Mer Mariupola poinformował, że mieszkańcom kończą się pieniądze oraz żywność. A prokuratura generalna Ukrainy podała przerażające dane – w wyniku działań wojennych zginęło do tej pory 263 dzieci, a 491 zostało rannych. Statystyki w przypadku dorosłych są jeszcze wyższe.