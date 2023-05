Zaczepiali je na ulicy. Oto co usłyszała

Marta Paszkin podzieliła się z fanami sesję zdjęciową z mamą. Zdradziła, że była późnym dzieckiem, a mimo to, jej mama często słyszała, że nie wygląda na swój wiek.

"Czyżby to tylko zasługa kremów?" - zapytała z kolei jedna z komentujących. "Geny, kremy, zdrowy tryb życia i nastawienie do świata" - odpowiedziała Marta.

