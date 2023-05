Zadanie zmyliło ósmoklasistów. "Tłumaczyłem sobie, że to inflacja"

Oznacza to, że cena biletu do kina wynosi 16 zł. Wiemy, że bilet do teatru jest o 64 zł droższy, więc jego cena będzie wynosić 80 zł. Choć wydaje się to dużą kwotą, uczniowie którzy ją wskazali, mieli rację. Trzeba jednak przyznać, że bilety do teatru bywają dosyć drogie.