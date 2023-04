Zadbaj o to przy sadzeniu aksamitek. Będą cieszyć oko miesiącami

Przed samym sadzeniem, aksamitki powinno się zahartować. Hartowanie to przygotowywanie rośliny do innych warunków pogodowych, niż te panujące w domu. Wówczas rozsadę należy wystawiać na balkon na 10 dni przed planowanym zasadzeniem kwiatów do gruntu. W momencie, którym to w nocy nie panują już przymrozki, można wystawić je na balkon na całą noc.