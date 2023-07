Zadebiutowała w "Naszym nowym domu". "Poleciały łzy"

"Nasz nowy dom". Elżbieta Romanowska o wzruszeniu na planie

Romanowska zdradziła, że od dawna oglądała "Nasz nowy dom" i zdarzało jej się wzruszyć do łez podczas seansu. Po nagraniach pierwszych odcinków okazało się, że jako prowadzącej również trudno jej zapanować nad emocjami. - Muszę przyznać, że zdarzyło mi się na planie, że poleciały łzy lub głos się załamał ze wzruszenia. Takie momenty najlepiej pokazują, że to, co się tu dzieje, to nie jest fikcja. To prawdziwe życie - mówiła w "SE".