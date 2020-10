Zafarbowane ubrania. Czy istnieją sposoby na ich uratowanie? Odkryj nietypowe metody

Segregacja ubrań to podstawa przy przygotowywaniu prania. Może się jednak zdarzyć, że popełnisz błąd i przez czysty przypadek w pralce oprócz np. jasnych ubrań znajdzie się też ciemna bluzka. Co wtedy? Jak możesz się domyślić zafarbowane ubrania będą przede wszystkim poszarzałe, a przez to zniszczone. Sprawdź, co może być pomocne przy ratowaniu ubrań.