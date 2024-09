Pamiętacie Weronikę z "Chłopaki nie płaczą"? Tak wygląda po 24 latach

"Chłopaki nie płaczą" z 2000 roku to kultowa polska komedia w reżyserii Olafa Lubaszenki. Na ekranie pojawiły się gwiazdy takie jak Cezary Pazura, Mirosław Zbrojewicz, Bohdan Łazuka, Maciej Stuhr czy Leon Niemczyk. Dziś znowu można oglądać ten film na ekranach kin jednej z popularnych sieci.

Magdalena Mazur zaczynała jako modelka i aktorka reklamowa . Wystąpiła m.in. w spotach sieci Simplus, piwa EB, podpasek Always czy tabletek Cholinex.

W 1999 roku obsadzono ją w filmie "Chłopaki nie płaczą" , który do dziś uznawany jest za jedną z najlepszych polskich komedii. Aktorka zagrała Weronikę, byłą dziewczynę Kuby, głównego bohatera.

Mimo niewielu dialogów rola przyniosła jej ogólnopolską rozpoznawalność. W kolejnych latach zagrała w produkcjach takich jak "Poranek Kojota", "Daleko od noszy", "Rozmowy nocą" czy "Pierwsza miłość". W 2021 dołączyła do kabaretu "PanDemon".

Po zakończeniu zdjęć do "Daleko od noszy" zniknęła z ekranów. Nie pojawia się na ściankach czy branżowych eventach. Nie udziela też żadnych wywiadów. Całkowicie poświęciła się swojej największej pasji, czyli podróżowaniu.

W ostatnich latach była w Chorwacji, Hiszpania, Indonezji, we Włoszech czy na Malediwach. Zdaniem fanów, mimo upływu lat aktorka prawie się nie zmieniła i nadal zachwyca urodą. "Magdalena wyglądasz przepięknie", "Nic się nie zmieniłaś", "Piękna jak z bajki", "Ciągle taka śliczna" - czytamy w komentarzach.

