Zagrali w "Dynastii". Spotkali się po latach

Długoletnia, praktycznie codzienna, praca na planie sprawia, że wiele osób pracujących przy produkcji zawiera znajomości na całe życie. Przykładem może być tu relacja łącząca Emmę Samms, Jacka Colemana oraz Gordona Thompsona. Niedawno w sieci pojawiło się wspólne zdjęcie aktorów po latach. Gwiazda "Dynastii" dodała do dwóch zdjęć wzruszający podpis.

Wielu aktorów "Dynastii" pozostaje dość aktywna w mediach społecznościowych. Przykładem może być Joan Collins, czyli niezapomniana serialowa Alexis. Przypomnijmy, że gwiazda dostała wiele nagród za zapadające w pamięć sportretowanie swojej bohaterki. W 1983 roku otrzymała nominację do Złotego Globu. Collins 23 maja 2024 roku skończyła 91 lat!

