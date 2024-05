Są już w Polsce. Mieszkańcy boją się wieczorami wychodzić z domu

Chrabąszcze pojawiły się pod Opolem. Leśnicy ogłosili zakaz wstępu do lasów na czas majówki. Planują przeprowadzić tam opryski z samolotów.

Oprysk chemiczny ma na celu ograniczyć populację chrabąszcza majowego. Owad ten stanowi on zagrożenie dla korzeni młodych drzew.

Chrabąszcze nie gryzą i nie są groźne dla ludzi. Żerują przede wszystkim w koronach drzew. Mimo to, z uwagi na ich rozmiar i wygląd, u wielu osób wywołują uczucie dyskomfortu i obrzydzenia.

"Rano na tarasie jest ich mnóstwo. To samo na ogrodzie, trzeba je zbierać, by nie zjadały roślin. W parkach też latają w dzień" - mówi "Faktowi" Głogowianka.

