Modelka o Jarosławie Jakimowiczu. Udzieliła obszernego wywiadu

Modelka zabrała głos

"Słyszałam, jak dziewczyny mówiły, że to najlepszy przyjaciel Pawła Majewskiego (szefa Miss Generation). Dowiedziałam się dopiero w szpitalu, gdy lekarze pytali, co mi się stało. A policjanci podczas przesłuchania powiedzieli mi, że Jarosław Jakimowicz jest aktorem, a nie członkiem polskiej mafii. Wybuchnęli śmiechem, gdy pokazałam im jego zdjęcia" - czytamy na łamach "Twojego Imperium".

"Shoira" wyznała także, że nie zamierza opisywać w szczegółach tego, co zaszło pomiędzy nią a Jakimowiczem. Jednocześnie podkreśliła, że nigdy nie oskarżyła gwiazdora wprost o gwałt, za to przesłuchujący ją policjanci wysnuli wniosek, że jej sprawa związana jest z molestowaniem/gwałtem. Modelka przeżyła upokorzenie i do tej pory wszystko jest dla niej trudne.

Przypomnijmy. Wydarzenia dotyczące dramatycznej sytuacji z udziałem jednej z kandydatek na Miss Generation zostało nagłośnione przez dziennikarza Piotra Krysiaka. Wyjaśnił on, że dotarł do pewnych wiadomości, które świadczą o tym, że w 2020 roku w Łukowie miało dojść do gwałtu na modelce. Jednak Krysiak nie podał dokładnych danych sprawcy, za to Jakimowicz powiązał te rewelacje ze sobą.