Zakochana Cichopek podbija Rzym. Żakiet bouclé to hit na wiosnę

Katarzyna Cichopek dzięki odejściu z "Pytania na śniadanie" ma teraz znacznie więcej czasu na podróże ze swoim ukochanym. Zresztą para potwierdziła to swoim ostatnim wyjazdem do Rzymu. Aktorka właśnie pochwaliła się zdjęciami, na których uwagę zwraca jej efektowna stylizacja. Jej żakiet to prawdziwy hit.