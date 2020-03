Zakończmy rok szkolny. Ekspert przewiduje bunt uczniów

System nie da rady. Uczniowie również

Patrząc na to, jak nauczyciele, uczniowie i rodzice nie radzą sobie z nauczaniem zdalnym , Chętkowski postuluje, aby jak najszybciej zakończyć rok szkolny. Dlaczego? Bo przeładowana podstawa programowa jest trudna do zrealizowania w normalnych warunkach.

Dlaczego? Bo przeczuwa, że uczniowie, podobnie jak nauczyciele, zmęczeni obecną sytuacją, szaleńczym pędem do "zaliczenia" kolejnych porcji materiałów, w końcu się zbuntują. - Na razie działamy wg zasady "jakoś to będzie" oraz "nie mówmy uczniom i rodzicom wszystkiego". A może trzeba działać przeciwnie, czyli powiedzieć pełną prawdę, że na 99 proc. egzaminy kwietniowe i majowe się nie odbędą - pisze Chętkowski. Dlaczego? Bo nawet jeśli rząd nie przełoży egzaminów, nie będzie ani chętnych do ich pisania, ani chętnych do ich przeprowadzenia.

