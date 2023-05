Zakop pod różami. Uchronisz je przed mszycami

Jak przyrządzić kiszony nawóz ze skórek od banana? To bardzo proste. Skórki od banana pokrój w niewielkie kawałki, wrzuć do słoika i zalej je przegotowaną wodą. Słoik zamknij i odstaw w ciemne, chłodne miejsce na dwa tygodnie. Po dwóch tygodniach nawóz będzie gotowy do użycia.