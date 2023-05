Zakop pod tujami. Rozrosną się w oczach

Nawożenie roślin ogrodowych to konieczność, kiedy zależy nam na tym, żeby nie atakowały je choroby czy grzyby. Dzięki wzmacnianiu odżywką sprawimy też, że nasze rośliny staną się o wiele mocniejsze i ładniej urosną. Na szczęście nie musimy wydawać na odżywki i nawozy dużych sum pieniędzy ani wykorzystywać chemicznych środków. Wystarczą naturalne, ekologiczne i często darmowe produkty, które znajdziemy w domu.

Jak zrobić domowy nawóz do iglaków? Na szczęście jego wykonanie jest banalne – możemy użyć nawet niektórych rzeczy uznawanych za odpadki. Jako odżywka świetnie sprawdzi się chociażby skórka od banana.

Domowy nawóz do iglaków to także fusy po kawie. Nie wolno jednak wykorzystywać fusów z napoju, od którego wlewaliśmy mleko lub dodawaliśmy cukier. Jak przygotować taką odżywkę? Wystarczy wymieszać łyżkę fusów w litrze wody i odstawić na pół godziny. Takim specyfikiem polewamy tuje, jałowce i inne krzewy iglaste, które mamy w ogrodzie.

Drożdże również sprawdzą się jako nawóz w ogrodzie. Łatwo możemy przygotować większą ilość specyfiku. W tym celu należy rozpuścić 100 dag w 10 litrach wody i odstawić na godzinę, a następnie przelać płyn do butelki ze spryskiwaczem. Taka odżywka pomoże zwłaszcza na choroby grzybicze jak chociażby szara pleśń.

Widzisz takie muszki? Wlej do doniczki, a znikną

Zobacz także: Widzisz takie muszki? Wlej do doniczki, a znikną

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!