Zakopała cztery szczeniaki. Przykryła je deską, aby matka nie mogła do nich dotrzeć

66-letnia mieszkanka Baboszewa w woj. mazowieckim zakopała na swojej posesji cztery, żywe szczeniaki, po czym przykryła je deską, aby ich matka nie mogła do nich dotrzeć. Kiedy na miejscu zjawiła się policja, wezwana przez sąsiadów, kobieta nie ukrywała, co zrobiła. Grozi jej do pięciu lat więzienia.